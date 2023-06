Chasse au trésor « Les 6 veaux d’or » 30 place de Gomelange Civaux Catégories d’Évènement: Civaux

Vienne Chasse au trésor « Les 6 veaux d’or » 30 place de Gomelange Civaux, 16 septembre 2023, Civaux. Civaux,Vienne Journées européennes du patrimoine 2023.

2023-09-16 à ; fin : 2023-09-16 16:30:00. .

30 place de Gomelange Musée archéologique de Civaux

Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine



European Heritage Days 2023 Jornadas Europeas del Patrimonio 2023 Europäische Tage des Kulturerbes 2023 Mise à jour le 2023-06-27 par ACAP Détails Catégories d’Évènement: Civaux, Vienne Autres Lieu 30 place de Gomelange Adresse 30 place de Gomelange Musée archéologique de Civaux Ville Civaux Departement Vienne Lieu Ville 30 place de Gomelange Civaux

30 place de Gomelange Civaux Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/civaux/