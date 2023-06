Soirée jeux antiques 30 place de Gomelange Civaux, 15 septembre 2023, Civaux.

Civaux,Vienne

Apprenez à jouer comme les Romains ! Le temps d’une soirée, de 20h à 22h, découvrez les jeux et jouets antiques (jeux de plateau, jeux d’adresse et de hasard, stomachion…). Pour tous, dès 5 ans..

2023-09-15 à ; fin : 2023-09-15 22:00:00. .

30 place de Gomelange Musée archéologique de Civaux

Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Learn to play like the Romans! For one evening, from 8pm to 10pm, discover ancient games and toys (board games, games of skill and chance, stomachion…). For ages 5 and up.

¡Aprenda a jugar como los romanos! Durante una tarde, de 20:00 a 22:00, descubra los juegos y juguetes antiguos (juegos de mesa, juegos de habilidad y azar, stomachion…). Para todas las edades, a partir de 5 años.

Lernen Sie, wie die Römer zu spielen! Einen Abend lang, von 20 bis 22 Uhr, können Sie antike Spiele und Spielzeuge entdecken (Brettspiele, Geschicklichkeits- und Glücksspiele, Stomachion…). Für alle ab 5 Jahren.

