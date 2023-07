Atelier dragon de papier 30 place de Gomelange Civaux, 16 août 2023, Civaux.

Civaux,Vienne

Partez à la découverte des dragons au Moyen Age et de nos jours et réalisez votre propre dragon en matériaux composites..

2023-08-16 fin : 2023-08-16 12:00:00. .

30 place de Gomelange Musée archéologique de Civaux

Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Discover the dragons of the Middle Ages and today and make your own dragon out of composite materials.

Descubre los dragones en la Edad Media y en la actualidad y fabrica tu propio dragón con materiales compuestos.

Begeben Sie sich auf eine Entdeckungsreise zu den Drachen im Mittelalter und in der Gegenwart und stellen Sie Ihren eigenen Drachen aus Verbundwerkstoffen her.

