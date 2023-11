atelier fresque romaine 30 place de Gomelange Civaux, 2 août 2023, Civaux.

Civaux,Vienne

Découverte de la fresque romaine et création par chaque personne d’une fresque miniature réalisée selon la technique a fresco. Pour les enfants et les familles à partir de 7 ans..

2023-08-02 fin : 2023-08-02 12:00:00. .

30 place de Gomelange Musée archéologique de Civaux

Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Discover Roman frescoes and create your own miniature fresco using the a fresco technique. For children and families aged 7 and over.

Descubra los frescos romanos y cree su propio fresco en miniatura utilizando la técnica del fresco. Para niños y familias a partir de 7 años.

Entdeckung der römischen Fresken und Erstellung eines Miniaturfreskos durch jede Person, das mit der A-fresco-Technik hergestellt wird. Für Kinder und Familien ab 7 Jahren.

