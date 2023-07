Escape Game « La fibule filante » 30 place de Gomelange Civaux, 15 juillet 2023, Civaux.

Civaux,Vienne

La fibule en forme de cheval, symbole du musée, a été volée ! La voleuse a laissée des indices, nous comptons sur vous pour la retrouver !.

2023-07-15 fin : 2023-07-15 22:00:00. .

30 place de Gomelange Musée archéologique de Civaux

Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine



The horse-shaped fibula, symbol of the museum, has been stolen! The thief has left clues, and we’re counting on you to find her!

La fíbula con forma de caballo, símbolo del museo, ¡ha sido robada! El ladrón ha dejado pistas, ¡y contamos contigo para encontrarla!

Die Fibel in Form eines Pferdes, das Symbol des Museums, wurde gestohlen! Die Diebin hat Hinweise hinterlassen, wir zählen auf Sie, um sie zu finden!

Mise à jour le 2023-06-27 par ACAP