Chasse au trésor « Les 6 veaux d’or » 30 place de Gomelange Civaux, 27 juillet 2023, Civaux.

Civaux Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-07-27 15:00:00

fin : 2023-07-27 17:00:00

À Civaux, une vieille légende raconte qu’un riche propriétaire romain aurait caché son trésor à l’arrivée des terribles guerriers wisigoths : six magnifiques statuettes de veaux en or. À travers des énigmes captivantes, participez à une série de questions pour retrouver ce trésor tant convoité ! Des activités manuelles accompagneront votre quête, faisant de cette expérience un moment ludique à partager en famille.

30 place de Gomelange Musée archéologique de Civaux

Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine



