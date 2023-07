Civaux la Romaine 30 place de Gomelange Civaux, 5 juillet 2023, Civaux.

Civaux,Vienne

Exposition destinée à faire connaître Civaux à l’époque romaine, avec son artisanat de la céramique et du fer, son commerce, ses nécropoles et ses temples et sa villa viticole….

2023-07-05 fin : 2023-07-05 12:30:00. .

30 place de Gomelange Musée archéologique de Civaux

Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine



An exhibition designed to introduce visitors to Civaux in Roman times, with its ceramic and iron crafts, trade, necropolises, temples and wine-growing villa…

Una exposición destinada a dar a conocer Civaux en la época romana, con su artesanía en cerámica y hierro, su comercio, sus necrópolis, sus templos y su villa vinícola…

Ausstellung, die Civaux in der Römerzeit mit seinem Keramik- und Eisenhandwerk, seinem Handel, seinen Nekropolen und Tempeln und seiner Weinbauvilla bekannt machen soll…

