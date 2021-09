Marcé-sur-Esves Marcé-sur-Esves Indre-et-Loire, Marcé-sur-Esves 30 œuvres d’art public en Indre et Loire Marcé-sur-Esves Marcé-sur-Esves Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Marcé-sur-Esves Indre-et-Loire Marcé-sur-Esves 30 œuvres d’art contemporain ont été sélectionnées pour faire découvrir comment les artistes peuvent investir la ville et les espaces publics urbains ou naturels.

L’objectif est d’en révéler l’existence ainsi que les enjeux par la visite de l’un de ces lieux, par la découverte des vitraux de Norbert Pagé.

L’exposition se prolongera jusqu’au 26-09-2021.

L’exposition est complétée par

-Le 17-09 : visite guidée de l’exposition pour les enfants des écoles par Laure Letinois (CAUE).

-Le 18-09 à 16h00, une conférence sur les vitraux avec Monsieur Verrière.

