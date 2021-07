30 nuances de noir(es) Rue Alsace-Lorraine, 2 octobre 2021, Toulouse.

30 nuances de noir(es)

Rue Alsace-Lorraine, le samedi 2 octobre à 00:00

### Compagnie 100dra Seintroz [**Dans le cadre du Jour de la Danse**](https://api-culture.toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/41165/Le%20Jour%20de%20la%20danse%20%235) On ne voit qu’elles, on n’entend qu’elles, et c’est ce qu’elles veulent. Flamboyantes, joyeuses, émouvantes, elles descendent dans la rue avec une parade afro-féministe à la mode New Orleans. Toutes les révolutions se font en « prenant » les rues et souvent, notons-le, en musique et en danse. Femme, noire et danseuse, Sandra Sainte Rose Fanchine lance un manifeste chorégraphique en faisant défiler une vingtaine d’artistes noires dans l’espace public. Une manière offensive, et décontractée, séduisante et engagée, de se faire voir et entendre, de faire voler en éclats aussi les stéréotypes attachés à la féminité noire. Assumant leurs corps et leurs identités, musicien·ne·s et danseuses enchaînent des airs allant des marchingbands jazz de la Nouvelle Orléans aux sons soul et funk, des figures du waacking à celles du locking et autres street dances. Entre parade à la Black Panthers et défilés chorégraphiés à la Beyoncé, leur marche de la fierté franchit avec générosité les déterminants de genre et de couleur. _Un événement présenté par La Place de la Danse et ARTO – Saison au Kiwi et en itinérance, Festival de rue de Ramonville_ __ ### Plus d’infos [Site de la Place de la Danse ](https://laplacedeladanse.com/agenda/saison-2021-2022/30-nuances-de-noires) //www.youtube.com/embed/PFQapPHOSRM ![]() ### Autour du spectacle Atelier « Corps & Voix » avec Sandra Sainte Rose Fanchine (chorégraphe de 30 nuances de noir(es)) Ladies et mesdames, vous avez + de 17 ans, vous aimez danser et chanter ? La chorégraphe Sandra Sainte Rose Fanchine vous invite à participer à un atelier d’échange et de création les 29 et 30 septembre. C’est gratuit, ouvert à toutes, il suffit de vous inscrire auprès de Fanny Chartier : [f.chartier@laplacedeladanse.com](mailto:f.chartier%40laplacedeladanse.com) avant le 22 septembre. ![]() ### Infos pratiques * Samedi 2 octobre dans les rues de Toulouse * Durée : 55 minutes

Gratuit sur réservation

Culture

Rue Alsace-Lorraine Rue d’Alsace Lorraine, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



