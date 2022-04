30 minutes pour découvrir l’exposition Angela Bulloch – Paradigme perpendiculaire Musée d’arts de Nantes, 14 mai 2022 19:15, Nantes.

Nuit des musées 30 minutes pour découvrir l’exposition Angela Bulloch – Paradigme perpendiculaire Musée d’arts de Nantes Samedi 14 mai, 19h15 Billets à retirer le soir même à l’accueil-billetterie du musée, dans la limite des places disponibles.

Visites découvertes de l’exposition

Le Musée d’arts invite Angela Bulloch, artiste à la carrière internationale, à concevoir une installation spécifique dans le Patio, mêlant les techniques de la sculpture, de la peinture et du son.

Pour la Nuit des Musées, des visites de 30 minutes vous sont proposées pour découvrir l’exposition, à 19h15, 19h45, 20h, 20h30, 20h45 et 21h15 !

