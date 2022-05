30 minutes pour découvrir l’exposition Angela Bulloch – Paradigme perpendiculaire Musée d’arts de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

30 minutes pour découvrir l’exposition Angela Bulloch – Paradigme perpendiculaire Musée d’arts de Nantes, 14 mai 2022, Nantes. 30 minutes pour découvrir l’exposition Angela Bulloch – Paradigme perpendiculaire

Musée d’arts de Nantes, le samedi 14 mai à 19:15

Le Musée d’arts invite Angela Bulloch, artiste à la carrière internationale, à concevoir une installation spécifique dans le Patio, mêlant les techniques de la sculpture, de la peinture et du son. Pour la Nuit des Musées, des visites de 30 minutes vous sont proposées pour découvrir l’exposition, à 19h15, 19h45, 20h, 20h30, 20h45 et 21h15 !

Billets à retirer le soir même à l’accueil-billetterie du musée, dans la limite des places disponibles.

Visites découvertes de l’exposition Musée d’arts de Nantes 10 rue Clémenceau 44000 Nantes Nantes Loire-Atlantique

2022-05-14T19:15:00 2022-05-14T21:15:00

