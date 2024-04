30 minutes pour découvrir… / Exposition « Pierrick Sorin. Faire bonne(s) figure(s) » Musée d’arts de Nantes Nantes, dimanche 16 juin 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-06-16 15:00 – 15:30

Gratuit : non Accessible sur présentation d’un billet d’entrée au musée (9€ / 4€ / gratuit). Réservation le jour même à l’accueil-billetterie du musée.

Venez découvrir l’exposition Pierrick Sorin. Faire bonne(s) figure(s) lors de visites guidées de 30 minutes.

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/pierrick-sorin