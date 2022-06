30 minutes pour découvrir… / Déluges et tempêtes Musée d’arts de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

30 minutes pour découvrir… / Déluges et tempêtes Musée d’arts de Nantes, 11 août 2022, Nantes. 2022-08-11

Horaire : 16:00 16:30

Gratuit : non Gratuit sur présentation d’un billet d’entrée au musée Réservation le jour même à l’accueil-billetterie du musée. 30 minutes pour partir à la découverte des collections permanentes et des expositions temporaires en vous laissant porter par une programmation de visites variées ! Thème : Déluges et tempêtes L’imaginaire du Déluge traverse tout le 19e siècle. Naufrages, catastrophes et déchaînement des éléments témoignent d’un nouveau regard porté sur un monde en plein bouleversement. En réaction à l’industrialisation et aux crises politiques de la période, ces mises en scène sensationnelles soulignent avec force la vulnérabilité de l’être humain face aux forces incontrôlables de la nature. La démesure des grandes peintures d’histoire présentées au Musée d’arts de Nantes hérite du souffle romantique et annonce déjà le cinéma. Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Other Lieu Musée d'arts de Nantes Adresse 10 Rue Georges Clemenceau Ville Nantes lieuville Musée d'arts de Nantes Nantes Departement Loire-Atlantique

