### Visites commentées du Musée Georges-Labit : 30 minutes sur un thème ou une oeuvre Marielle et Agnès vous proposent, les lundis, mercredis et vendredis, en octobre et novembre, des visites de 30 minutes pour découvrir un thème ou une oeuvre, en rapport avec les objets d’art du musée. Vous pourrez ainsi connaître les métamorphoses du dieu Vishnou, les fantaisies et subtilités de la porcelaine chinoise, le monde des geishas ou encore faire connaissance avec la dame In-Imen, momie du musée Georges-Labit. ### Programme **Les lundis à 11h30 :** * 4 octobre : Les chevelures et coiffures dans l’Égypte ancienne * 11 octobre : La momie de dame In Imen na es Nebou * 18 octobre : Un couple et ses enfants (Egypte) – visite en famille * 25 octobre : Hatchepsout, une reine-pharaon – visite en famille * 8 novembre : Une statue d’Apsara danseuse céleste (Inde) * 15 novembre : Le Buddha de Gandhara * 22 novembre : Les métamorphoses du dieu Vishnu * 29 novembre : Un couple divin Shiva et Parvati **Les mercredis à 11h30 :** * 21 octobre : La Chine en miniature, les Mingqi **Les vendredis à 16h :** * 1er octobre : Un Jina de Borobudur * 8 octobre : Les Geisha * 15 octobre : Georges-Labit et son musée * 22 et 29 octobre : visites surprises * 5 novembre : Netsuke et petits objets * 19 novembre : Georges-Labit et son musée * 26 novembre : Images d’enfants ![]() ### Plus d’infos [Site du Musée Georges-Labit](https://www.museegeorgeslabit.fr/) ![]() ### Infos pratiques Réservation conseillée au 05 31 22 99 80/81

