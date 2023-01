30 MINUTES – 1 LIVRE Lunel Lunel Catégories d’Évènement: Hérault

Hérault EUR 0 0 Venez découvrir l’histoire et les anecdotes d’un livre ancien – qui a entre 200 et 800 ans – issu de la bibliothèque de Louis Médard. Au cours d’un moment d’échanges privilégié, un membre du musée ouvre l’un des livres habituellement inaccessibles afin de vous en parler en détail. Le livre présenté sera en lien avec l’exposition du moment qui porte sur la typographie. Un membre du musée ouvre l’un des livres habituellement inaccessibles afin de vous en parler en détail. +33 4 67 87 83 95 ©Ville de Lunel

