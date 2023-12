CONCOURS DE BELOTE ET DE BÊTE 30 Le village Girmont-Val-d’Ajol Catégories d’Évènement: Girmont-Val-d'Ajol

Vosges CONCOURS DE BELOTE ET DE BÊTE 30 Le village Girmont-Val-d’Ajol, 14 janvier 2024, Girmont-Val-d'Ajol. Girmont-Val-d’Ajol Vosges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Dimanche 2024-01-14 13:30:00

fin : 2024-01-14 22:30:00 DIMANCHE 14 JANVIER – CONCOURS DE BELOTE ET DE BÊTE GIRMONT VAL D’AJOL Cette année encore, l’association animations et loisirs du Girmont Val d’Ajol organise son fameux concours de belote et de bête.

De nombreux lots sont à gagner :

1er place de Belote : 1/2 cochon

1er place de Bête : 1/4 cochon Buvette sur place

Inscription et restauration : 15€ RÉSERVATION OBLIGATOIRE : 06 89 45 10 36.

DIMANCHE 14 JANVIER – CONCOURS DE BELOTE ET DE BÊTE GIRMONT VAL D’AJOL Cette année encore, l’association animations et loisirs du Girmont Val d’Ajol organise son fameux concours de belote et de bête.

De nombreux lots sont à gagner :

1er place de Belote : 1/2 cochon

1er place de Bête : 1/4 cochon Buvette sur place

Inscription et restauration : 15€ RÉSERVATION OBLIGATOIRE : 06 89 45 10 36Tout public 15 EUR.

30 Le village

Girmont-Val-d’Ajol 88340 Vosges Grand Est

Mise à jour le 2023-12-23 par OT REMIREMONT Détails Catégories d’Évènement: Girmont-Val-d'Ajol, Vosges Autres Code postal 88340 Lieu 30 Le village Adresse 30 Le village Ville Girmont-Val-d'Ajol Departement Vosges Lieu Ville 30 Le village Girmont-Val-d'Ajol Latitude 47.9547051 Longitude 6.5582131 latitude longitude 47.9547051;6.5582131

30 Le village Girmont-Val-d'Ajol Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/girmont-val-d'ajol/