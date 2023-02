30 km à pied – Théâtre Salle socioculturelle Pommerit-le-Vicomte Pommerit-le-Vicomte Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

2023-03-05

Cotes-d’Armor Pommerit-le-Vicomte L’association des amis de la résidence de l’If vous invite au théâtre à une représentation de la dernière pièce de la Compagnie du Brigadier Quintin : “30 km à pied”, une pièce de Jean-Claude Martineau. On sait toujours par avance ce que l’on perd, mais on n’est jamais sûr de ce que l’on gagne. C’est ce que vont apprendre à leurs dépens Jacques et André, deux jeunes retraités qui, pour donner une leçon à leurs femmes un peu trop directives à leur goût, décident de fuguer quelques jours. Mais comment mettre de la distance entre elles et eux quand un village entier s’est donné pour mission de leur venir en aide ? Trente kilomètres à pied pour en arriver là… C’est quand même rageant ! denise.sermet@orange.fr +33 2 96 73 77 57 Salle socioculturelle Hent Millstreet Pommerit-le-Vicomte

