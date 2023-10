SOIRÉE MUSICALE AVEC MACHINO 30 grand’rue Prades-sur-Vernazobre, 4 novembre 2023, Prades-sur-Vernazobre.

Prades-sur-Vernazobre,Hérault

Prades Créatif présente une soirée musicale avec Machino Troubadour’Oc Stylee

Bar et restauration sur place.

2023-11-04 18:00:00 fin : 2023-11-04 23:00:00. EUR.

30 grand’rue

Prades-sur-Vernazobre 34360 Hérault Occitanie



Prades Créatif presents a musical evening with Machino Troubadour’Oc Stylee

Bar and catering on site

Prades Créatif presenta una velada musical con Machino Troubadour’Oc Stylee

Bar y catering in situ

Prades Créatif präsentiert einen musikalischen Abend mit Machino Troubadour’Oc Stylee

Bar und Essen vor Ort

Mise à jour le 2023-10-17 par OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN