Valence Bébé bouquine 30 Grande Rue Valence, 18 novembre 2023, Valence. Valence,Drôme Des lectures pour les tout-petits de 0 à 3 ans accompagnées de comptines au ukulélé..

2023-11-18 10:30:00 fin : 2023-11-18 11:00:00. .

30 Grande Rue Librairie Notre Temps

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Readings for toddlers aged 0-3, accompanied by ukulele rhymes. Lecturas para niños de 0 a 3 años, acompañadas de rimas en ukelele. Lesungen für Kleinkinder von 0 bis 3 Jahren, begleitet von Reimen auf der Ukulele.

