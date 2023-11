ATELIER FANZINE – « La belle parentalité » 30 grande rue Jarnages, 14 novembre 2023, Jarnages.

Jarnages,Creuse

L’association 123 Parents & l’artiste Claire Tingaud collaborent pour travailler autour de la belle-parentalité à travers des temps d’échange créatifs.

Ces ateliers, destinés aux belles-mères et beaux-pères d’enfants sont l’occasion de donner la parole à ces personnes qui ont un pied, ou plus, dans la parentalité, qui ont une place parfois bancale dans leur vie familiale, qui ont choisi, ou non, de devenir beau-parents, mais qui ne sont jamais des ersatz de parents.

Ces ateliers auront pour résultat une petite édition, un “fanzine”!

Sur inscription. Prix libre..

2023-11-14 fin : 2023-11-14 20:30:00. .

30 grande rue L’Alzire

Jarnages 23140 Creuse Nouvelle-Aquitaine



The 123 Parents association and artist Claire Tingaud collaborate to work on step-parenting through creative exchanges.

These workshops, aimed at step-mothers and step-fathers, are an opportunity to give a voice to people who have one foot, or more, in parenthood, who have a sometimes shaky place in their family life, who may or may not have chosen to become step-parents, but who are never ersatz parents.

The result of these workshops will be a small edition, a ?fanzine?!

Registration required. Free admission.

La asociación 123 Parents y la artista Claire Tingaud colaboran para promover la paternidad y la maternidad mixtas mediante intercambios creativos.

Estos talleres, dirigidos a madrastras y padrastros, son una oportunidad para dar voz a personas que tienen un pie, o más, en la paternidad, que ocupan un lugar a veces inestable en su vida familiar, que pueden haber elegido o no convertirse en padrastros, pero que nunca son padres sucedáneos.

El resultado de estos talleres será una pequeña edición, ¡un « fanzine »!

Inscripción obligatoria. Entrada gratuita.

Der Verein 123 Parents & die Künstlerin Claire Tingaud arbeiten zusammen, um durch kreative Austauschzeiten rund um die Stiefelternschaft zu arbeiten.

Diese Workshops richten sich an Stiefmütter und Stiefväter von Kindern und bieten die Gelegenheit, diesen Personen eine Stimme zu geben, die mit einem Bein oder mehr in der Elternschaft stehen, die manchmal einen wackeligen Platz in ihrem Familienleben haben, die sich dafür oder dagegen entschieden haben, Stiefeltern zu werden, die aber niemals Ersatzeltern sind.

Das Ergebnis dieser Workshops ist eine kleine Ausgabe, ein « Fanzine »!

Eine Anmeldung ist erforderlich. Kostenlos.

Mise à jour le 2023-11-03 par Creuse Confluence Tourisme