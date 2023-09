La Moustache – Aälma Dili en concert 30 grande rue Jarnages, 28 octobre 2023, Jarnages.

Jarnages,Creuse

Aälma Dili : “l’âme des fous”, en gitan. Formé dans la banlieue est parisienne, ce groupe propose un répertoire fidèlement inspiré des balkans, des fêtes “svadba” et de la musique du monde avec facilité et bonne humeur. Composé de deux violons, d’une guitare et d’une contrebasse, le quatuor sait donner de la voix pour réveiller l’âme tzigane de tous les spectateurs. Leur univers nomade s’offre à vous et vous emporte dans un enivrant et excentrique bal balkanique. Aälma Dili invite à un voyage sur les sentiers méconnus de la culture tzigane et vous faire perdre tout repère, de la folie à la mélancolie..

2023-10-28 fin : 2023-10-28 23:30:00. .

30 grande rue L’Alzire

Jarnages 23140 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Aälma Dili: ?the soul of fools? in gypsy. Formed in the eastern suburbs of Paris, this group offers a repertoire faithfully inspired by the Balkans, ?svadba? parties and world music, with ease and good humor. Made up of two violins, a guitar and a double bass, the quartet knows how to give their voices to awaken the gypsy soul in all spectators. Their nomadic universe will sweep you off your feet and into an intoxicatingly eccentric Balkan world. Aälma Dili invites you on a journey along the little-known paths of gypsy culture, from madness to melancholy.

Aälma Dili: ?el alma de los tontos? en gitano. Formado en los suburbios del este de París, este grupo ofrece un repertorio fielmente inspirado en los Balcanes, los festivales de ?svadba? y las músicas del mundo, con soltura y buen humor. Formado por dos violines, una guitarra y un contrabajo, el cuarteto tiene la voz para despertar el alma gitana de todos los asistentes. Su universo nómada le transportará a un mundo balcánico embriagadoramente excéntrico. Aälma Dili le invita a un viaje por los senderos poco conocidos de la cultura gitana y le hará perder el norte, de la locura a la melancolía.

Aälma Dili: « Die Seele der Verrückten », auf Zigeunerisch. Diese Gruppe, die in den östlichen Vororten von Paris gegründet wurde, bietet ein Repertoire, das treu vom Balkan, von Svadba-Festen und von der Weltmusik inspiriert ist, mit Leichtigkeit und guter Laune. Das Quartett besteht aus zwei Violinen, einer Gitarre und einem Kontrabass und weckt mit seiner Stimme die Zigeunerseele aller Zuschauer. Ihr nomadisches Universum bietet sich Ihnen an und nimmt Sie mit auf einen berauschenden und exzentrischen Balkan-Balkan. Aälma Dili lädt zu einer Reise auf den unbekannten Pfaden der Zigeunerkultur ein und lässt Sie alle Bezugspunkte verlieren, vom Wahnsinn bis zur Melancholie.

Mise à jour le 2023-09-22 par Creuse Confluence Tourisme