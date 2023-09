Halloween à l’Alzire 30 grande rue Jarnages, 28 octobre 2023, Jarnages.

Jarnages,Creuse

Animations autour d’Halloween en présence de Tracey atelier Picapica.

Le soir : grande partie de loup garou..

2023-10-28 fin : 2023-10-28 20:30:00. .

30 grande rue L’Alzire

Jarnages 23140 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Halloween activities with Tracey Picapica workshop.

In the evening: big werewolf game.

Animación de Halloween con Tracey, del taller Picapica.

Por la noche: gran juego del hombre lobo.

Animationen rund um Halloween in Anwesenheit von Tracey atelier Picapica.

Am Abend: großes Werwolfspiel.

