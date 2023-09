La Moustache – Sate en concert 30 grande rue Jarnages, 21 octobre 2023, Jarnages.

Jarnages,Creuse

Incarnant le pouvoir, l’énergie et la féminité, le son avant-gardiste de SATE vous fera chanter longtemps après l’arrêt du disque. SATE s’est forgé une réputation impressionnante à travers le monde grâce à sa « présence étourdissante sur scène » (Now Magazine) et au son qui lui est propre, un rock and roll brut, émouvant et chargé de riffs. Après avoir décroché une nomination aux prix Juno 2022 et une place sur la longue liste du Prix de musique Polaris 2022 pour son album The Fool, SATE poursuit son ascension en multipliant les occasions de faire découvrir sa musique énergique au reste du monde..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 23:30:00. .

30 grande rue L’Alzire

Jarnages 23140 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Embodying power, energy and femininity, SATE?s avant-garde sound will have you singing along long after the record?s finished. SATE has forged an impressive reputation around the world thanks to their « stunning stage presence » (Now Magazine) and signature sound of raw, moving, riff-laden rock and roll. After securing a Juno 2022 nomination and a place on the longlist for the Polaris Music Prize 2022 for their album The Fool, SATE continues its ascent by multiplying opportunities to bring its energetic music to the rest of the world.

Encarnando la fuerza, la energía y la feminidad, el sonido vanguardista de SATE te hará cantar con ellas mucho después de que acabe el disco. SATE se han forjado una impresionante reputación en todo el mundo por su « impresionante presencia escénica » (Now Magazine) y su característico sonido de rock and roll crudo, conmovedor y cargado de riffs. Tras conseguir una nominación a los Juno 2022 y un puesto en la lista de candidatos al Polaris Music Prize 2022 por su álbum The Fool, SATE sigue ascendiendo y llevando su enérgica música al resto del mundo.

SATEs avantgardistischer Sound verkörpert Macht, Energie und Weiblichkeit und lässt Sie noch lange nach dem Abspielen der Platte mitsingen. SATE haben sich mit ihrer « atemberaubenden Bühnenpräsenz » (Now Magazine) und ihrem eigenen Sound – roher, bewegender und riffgeladener Rock and Roll – weltweit einen beeindruckenden Ruf erarbeitet. Nachdem er für sein Album The Fool eine Nominierung für den Juno 2022 und einen Platz auf der Longlist des Polaris Music Award 2022 erhalten hat, setzt SATE seinen Aufstieg fort, indem er immer mehr Gelegenheiten nutzt, um den Rest der Welt mit seiner energiegeladenen Musik zu begeistern.

Mise à jour le 2023-09-22 par Creuse Confluence Tourisme