La Moustache – Dats It Brass Band 30 grande rue Jarnages, 29 septembre 2023, Jarnages.

Jarnages,Creuse

Dats It BB c’est une fanfare entraînante qui va de l’avant. Ça groove, ça swing…

C’est un esprit bon enfant qui s’en donne à cœur joie. C’est aussi un cri d’appel à la paix, à la tolérance, à la vie.

C’est une musique impliquée, qui par sa générosité crée ce moment où l’on sait que c’est ça !

Parce que DATS IT, c’est ça un Brass Band !.

2023-09-29 fin : 2023-09-29 23:00:00. .

30 grande rue L’Alzire

Jarnages 23140 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Dats It BB is a lively, forward-thinking brass band. It grooves, it swings?

It’s a spirit of good-natured fun. It’s also a cry for peace, tolerance and life.

It’s a music that’s involved, that through its generosity creates that moment when you know that this is it!

Because DATS IT is what a Brass Band is all about!

Dats It BB es una animada banda de metales que sigue avanzando. Se mueve, se balancea..

Es un espíritu bonachón que se divierte como nunca. También es un grito a favor de la paz, la tolerancia y la vida.

Es música que se implica, que es lo suficientemente generosa como para crear ese momento en el que sabes que ¡de eso se trata!

¡Porque DATS IT es de lo que trata una Brass Band!

Dats It BB ist eine mitreißende Blaskapelle, die sich vorwärts bewegt. Es groovt, es swingt?

Es ist eine gutmütige Stimmung, die sich austoben kann. Es ist auch ein Ruf nach Frieden, Toleranz und dem Leben.

Es ist eine engagierte Musik, die durch ihre Großzügigkeit diesen Moment schafft, in dem man weiß: Das ist es!

Denn DATS IT, das ist es, was eine Brass Band ausmacht!

Mise à jour le 2023-09-22 par Creuse Confluence Tourisme