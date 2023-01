30 ème salon du collectionneur Compiègne Compiègne Catégories d’Évènement: Compiègne

Oise

30 ème salon du collectionneur Compiègne, 12 février 2023, Compiègne . 30 ème salon du collectionneur 3 Rue Jeanne d’Arc Compiègne Oise

2023-02-12 08:30:00 – 2023-02-12 17:30:00 Compiègne

Oise 1 1 Organisé par La Collection-noise. Cartes postales, timbres, monnaies, médailles, vieux papiers, petites voitures, petits objets de collections et bien d’autres. Les membres de l’association présenteront une exposition de leurs passions. Restauration froide et chaude sur place Exposition des membres du club Droit d’entrée : 1 €

Rens : 06 65 30 61 35 / 03 44 40 14 71 Organisé par La Collection-noise. Cartes postales, timbres, monnaies, médailles, vieux papiers, petites voitures, petits objets de collections et bien d’autres. Les membres de l’association présenteront une exposition de leurs passions. Restauration froide et chaude sur place Exposition des membres du club Droit d’entrée : 1 €

Rens : 06 65 30 61 35 / 03 44 40 14 71 lacollectionnoise@gmail.com Compiègne

dernière mise à jour : 2023-01-09 par

Détails Catégories d’Évènement: Compiègne, Oise Autres Lieu Compiègne Adresse 3 Rue Jeanne d'Arc Compiègne Oise Ville Compiègne lieuville Compiègne Departement Oise

Compiègne Compiègne Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/compiegne/

30 ème salon du collectionneur Compiègne 2023-02-12 was last modified: by 30 ème salon du collectionneur Compiègne Compiègne 12 février 2023 3 rue Jeanne d'Arc Compiègne Oise Compiègne Oise

Compiègne Oise