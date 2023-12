Parcours conté – Alice au pays des Chats fête Noël 30 Citran Avensan, 1 décembre 2023, Avensan.

Avensan,Gironde

Venez célébrer les fêtes de fin d’année à travers des animations autour des couleurs associées à Noël, un atelier création d’un chat, sans oublier le conte d’un petit chat, iero, au château…

Nourrissage des paons

parking gratuit

dégustation de jus de raisins ou de vins offerts

animation conté.

2023-12-17 fin : 2023-12-17 . EUR.

30 Citran

Avensan 33480 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and celebrate the festive season with activities based on the colors associated with Christmas, a workshop to create a cat, not forgetting the tale of a little cat, iero, at the castle…

Peacock feeding

free parking

free grape juice and wine tasting

storytelling animation

Ven a celebrar las fiestas con una serie de actividades basadas en los colores asociados a la Navidad, un taller de fabricación de gatos y una historia sobre un pequeño gato, iero, en el castillo…

Dar de comer a los pavos reales

aparcamiento gratuito

degustación gratuita de mosto y vino

animación cuentacuentos

In dieser Woche werden Sie in einem Museum in der Nähe des Schlosses in die Weihnachtszeit eintauchen und die Geschichte der kleinen Katze iero hören.

Fütterung der Pfauen

kostenloses Parken

kostenlose Verkostung von Traubensaft oder Wein

märchenanimation

