Parcours conté – Marco & co au pays des pirates 30 Citran Avensan, 16 juillet 2023, Avensan.

Avensan,Gironde

Retrouvez les aventures de Marco & co, 4 enfants perdus dans la tempête à la recherche d’un trésors.

Conte au Château, animations ludiques dans le Parc aux Paons sur le thème des coquillages, défi souris pirate et atelier créatif au Chai.

N’hésitez pas à venir costumés !Nourrissage de nos paons

Ateliers créatifs

Conte

Venez costumés

Dégustation de vin et de jus de raisin.

2023-07-16 fin : 2023-07-16 12:30:00. EUR.

30 Citran

Avensan 33480 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Follow the adventures of Marco & co, 4 children lost in a storm in search of treasure.

Storytelling at the Château, seashell-themed activities in the Parc aux Paons, a pirate mouse challenge and a creative workshop at the Chai.

Don’t hesitate to come in costume!

Creative workshops

Storytelling

Come in costume

Wine and grape juice tasting

Siga las aventuras de Marco y compañía, 4 niños perdidos en una tormenta en busca de un tesoro.

Cuentacuentos en el Château, divertidas actividades en el Parc aux Paons sobre el tema de las conchas marinas, un desafío de ratones piratas y un taller creativo en el Chai.

No dudes en venir disfrazado! Dar de comer a nuestros pavos reales

Talleres creativos

Cuentacuentos

Ven disfrazado

Degustación de vino y zumo de uva

Erleben Sie die Abenteuer von Marco & co, vier Kindern, die sich im Sturm verirrt haben und auf der Suche nach einem Schatz sind.

Märchen im Schloss, Spielanimationen im Pfauenpark zum Thema Muscheln, Piratenmaus-Challenge und Kreativworkshop im Chai.

Zögern Sie nicht, kostümiert zu kommen!Fütterung unserer Pfauen

Kreative Workshops

Märchen

Kommen Sie kostümiert

Wein- und Traubensaftverkostung

