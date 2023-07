Parcours conté – Alice au pays des licornes 30 Citran Avensan, 14 juillet 2023, Avensan.

Avensan,Gironde

Un épisode inédit de notre petite héroïne préférée : Alice, une petite fille qui croit aux fées !

Conte au Château, animations ludiques dans le Parc aux Paons sur le thème des licornes et de la féérie, et création artistique d’un passeport pour le Pays des Fées au Chai.

Nourrissage de nos paons

Ateliers créatifs

Conte

Dégustation de vin et de jus de raisin

Un épisode inédit de notre petite héroïne préférée : Alice, une petite fille qui croit aux fées !.

2023-07-14

30 Citran

Avensan 33480 Gironde Nouvelle-Aquitaine



A new episode of our favorite little heroine: Alice, a little girl who believes in fairies!

Storytelling at the Château, fun activities in the Parc aux Paons on the theme of unicorns and fairyland, and the artistic creation of a passport to Fairyland at the Chai.

Feeding our peacocks

Creative workshops

Storytelling

Wine and grape juice tasting

A new episode from our favorite little heroine: Alice, a little girl who believes in fairies!

Un nuevo episodio de nuestra pequeña heroína favorita: Alice, ¡una niña que cree en las hadas!

Cuentacuentos en el Château, actividades lúdicas en el Parc aux Paons sobre el tema de los unicornios y los cuentos de hadas, y creación artística de un pasaporte al País de las Hadas en el Chai.

Alimentar a nuestros pavos reales

Talleres creativos

Cuentacuentos

Degustación de vinos y zumos de uva

Un nuevo episodio de nuestra pequeña heroína favorita: Alicia, ¡una niña que cree en las hadas!

Eine brandneue Episode unserer kleinen Lieblingsheldin: Alice, ein kleines Mädchen, das an Feen glaubt!

Märchen im Schloss, spielerische Animationen im Parc aux Paons zum Thema Einhörner und Feen und künstlerische Gestaltung eines Passes für das Feenland im Chai.

Fütterung unserer Pfauen

Kreative Workshops

Märchen

Verkostung von Wein und Traubensaft

Eine bisher unveröffentlichte Episode unserer kleinen Lieblingsheldin: Alice, ein kleines Mädchen, das an Feen glaubt!

