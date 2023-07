Parcours conté – Léo et la petite abeille 30 Citran Avensan, 13 juillet 2023, Avensan.

Avensan,Gironde

Venez butiner une des plus belles histoires de notre auteur, Marie Wind, accessible dès 2ans.

Conte au Château, découverte ludique du monde des abeilles dans le Parc aux Paons, sans oublier notre atelier créatif d’une abeille en train de butiner au Chai.

Nouveauté 2023, dégustation de 2 miels de la propriété à la fin du parcours Léo !

Nourrissage de nos paons

Ateliers créatifs

Conte

Dégustation de vin et de jus de raisin

Dégustation de 2 miels.

2023-07-13 fin : 2023-07-13 12:30:00. EUR.

30 Citran

Avensan 33480 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and enjoy one of the most beautiful stories by our author, Marie Wind, for ages 2 and up.

Storytelling at the Château, playful discovery of the world of bees in the Parc aux Paons, not forgetting our creative workshop of a bee foraging in the Chai.

New for 2023, a tasting of 2 honeys from the estate at the end of the Léo tour!

Feeding our peacocks

Creative workshops

Storytelling

Wine and grape juice tasting

Tasting of 2 honeys

Venga a disfrutar de uno de los cuentos más bonitos de nuestra autora, Marie Wind, para niños a partir de 2 años.

Cuentacuentos en el Château, descubrimiento lúdico del mundo de las abejas en el Parque del Pavo Real, sin olvidar nuestro taller creativo de búsqueda de abejas en el Chai.

Como novedad para 2023, ¡una degustación de 2 mieles de la finca al final de la visita Léo!

Alimentar a nuestros pavos reales

Talleres creativos

Cuentacuentos

Degustación de vinos y zumos de uva

Degustación de 2 mieles

Kommen Sie und sammeln Sie eine der schönsten Geschichten unserer Autorin Marie Wind, die ab 2 Jahren zugänglich ist.

Märchen im Schloss, spielerische Entdeckung der Welt der Bienen im Pfauenpark und nicht zu vergessen unser kreativer Workshop einer Biene beim Sammeln im Weinkeller.

Neuheit 2023: Verkostung von zwei Honigsorten des Weinguts am Ende des Leo-Parcours!

Fütterung unserer Pfauen

Kreative Workshops

Märchen

Verkostung von Wein und Traubensaft

Verkostung von 2 Honigsorten

Mise à jour le 2023-07-01 par OT Médoc Plein Sud