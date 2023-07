Citran, le Circuit Historique 30 Citran Avensan, 12 juillet 2023, Avensan.

Avensan,Gironde

Alice vous accueille près du puits où nos paons sont réunis, elle vous révèle le lien si particulier qui existe entre nos vins et ces magnifiques oiseaux. Habillée de son tablier, elle vous entraîne alors vers le chai où authenticité rime avec qualité. Le passé de Citran vous sera enfin révélé avec une surprise, sous forme de coup de théâtre, au Château !

Ce passé est la preuve que l’art peut nous aider à surmonter bien des épreuves de la vie… Et partager un verre de vins en famille ou entre amis (avec modération) est aussi un de ces doux moments de l’existence que vous vivrez dans une des salles historiques du château. Amateurs de vins, de poésie et d’Histoire de France, cette visite historique est pour vous !

Dégustation de deux vins et dégustation de jus de raisin

Parcours théâtralisé

Visite du château classé monument historique en 2012.

30 Citran

Avensan 33480 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Alice welcomes you near the well where our peacocks are gathered, she reveals the so particular link which exists between our wines and these magnificent birds. Dressed in her apron, she will lead you to the cellar where authenticity rhymes with quality. The past of Citran will finally be revealed to you with a surprise, in the form of a coup de théâtre, at the Château!

This past is the proof that art can help us overcome many of life’s trials… And sharing a glass of wine with family or friends (in moderation) is also one of those sweet moments of life that you will experience in one of the historical rooms of the castle. Lovers of wine, poetry and French history, this historical visit is for you!

Tasting of two wines and grape juice tasting

Dramatized tour

Visit of the castle classified as a historical monument in 2012

Alice le da la bienvenida cerca del pozo donde se reúnen nuestros pavos reales y le revela el vínculo especial que existe entre nuestros vinos y estas magníficas aves. Vestida con su delantal, le conducirá a la bodega, donde autenticidad rima con calidad. El pasado de Citran le será revelado por fin con una sorpresa, en forma de golpe de teatro, ¡en el Château!

Este pasado es la prueba de que el arte puede ayudarnos a superar muchas de las pruebas de la vida… Y compartir una copa de vino con la familia o los amigos (con moderación) es también uno de esos dulces momentos de la vida que vivirá en una de las salas históricas del Château. Amantes del vino, la poesía y la historia de Francia, ¡este recorrido histórico es para usted!

Degustación de dos vinos y degustación de zumo de uva

Visita teatralizada

Visita del castillo clasificado como monumento histórico en 2012

Alice empfängt Sie am Brunnen, wo unsere Pfauen versammelt sind, und erklärt Ihnen die besondere Verbindung zwischen unseren Weinen und diesen wunderschönen Vögeln. Mit ihrer Schürze bekleidet, führt sie Sie dann in den Weinkeller, wo sich Authentizität auf Qualität reimt. Die Vergangenheit von Citran wird Ihnen schließlich mit einer Überraschung in Form eines Theaterstücks im Schloss enthüllt!

Diese Vergangenheit ist der Beweis dafür, dass die Kunst uns helfen kann, viele Prüfungen des Lebens zu überwinden… Und ein Glas Wein mit der Familie oder mit Freunden (in Maßen) zu teilen, ist auch einer dieser süßen Momente des Daseins, die Sie in einem der historischen Säle des Schlosses erleben werden. Wenn Sie Wein, Poesie und die Geschichte Frankreichs lieben, ist diese historische Führung genau das Richtige für Sie!

Verkostung von zwei Weinen und Verkostung von Traubensaft

Theatralisch gestalteter Rundgang

Besichtigung des Schlosses, das 2012 als historisches Monument eingestuft wurde

