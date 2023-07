Les Secrets de Citran – Enfants 30 Citran Avensan, 12 juillet 2023, Avensan.

Avensan,Gironde

Parents ou grands-parents accompagnés d’enfants, vous allez enfin pouvoir visiter un Château viticole en famille ! Alice a conçu pour vous un parcours où toutes les générations seront enchantées de vivre des aventures dans cette magnifique propriété. Nourrissage des paons, notre logo grandeur nature, missions au chai, l’atelier de fabrication de nos vins, traversée du grand parc et énigmes historiques au château : des activités variées menées tambour battant par Alice dans le cadre de rêve qu’est Château Citran, le pays des paons !

Sans oublier pour clôturer la dégustation de nos vins pour les grands et de jus de raisin pour les enfants..

2023-07-12 fin : 2023-07-12 12:00:00. .

30 Citran

Avensan 33480 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Parents or grandparents accompanied by children, you will finally be able to visit a wine château with your family! Alice has designed a tour for you where all generations will be delighted to experience adventures on this magnificent property. Feeding the peacocks, our life-size logo, missions to the winery, the wine-making workshop, crossing the large park and historical riddles at the château: various activities led by Alice in the dream setting of Château Citran, the land of peacocks!

Not forgetting to close the event with a tasting of our wines for the adults and grape juice for the children.

Padres o abuelos acompañados de niños, ¡por fin podrá visitar un castillo vinícola en familia! Alice ha diseñado para ti un recorrido en el que todas las generaciones estarán encantadas de vivir aventuras en esta magnífica propiedad. Dar de comer a los pavos reales, nuestro logotipo a tamaño natural, misiones en la bodega, el taller de vinificación, un paseo por el gran parque y adivinanzas históricas en el château: actividades variadas dirigidas por Alice en el marco de ensueño del Château Citran, ¡el país de los pavos reales!

Sin olvidar, para terminar, la degustación de nuestros vinos para los adultos y de zumo de uva para los niños.

Eltern oder Großeltern mit Kindern – endlich können Sie mit der ganzen Familie ein Weinschloss besuchen! Alice hat für Sie einen Rundgang entworfen, bei dem alle Generationen begeistert sein werden, Abenteuer auf diesem herrlichen Anwesen zu erleben. Fütterung der Pfauen, unseres lebensgroßen Logos, Missionen im Weinkeller, der Werkstatt, in der unsere Weine hergestellt werden, Durchquerung des großen Parks und historische Rätsel im Schloss: abwechslungsreiche Aktivitäten, die von Alice in der traumhaften Umgebung von Château Citran, dem Land der Pfauen, mit viel Schwung geleitet werden!

Und nicht zu vergessen zum Abschluss die Verkostung unserer Weine für die Großen und von Traubensaft für die Kinder.

Mise à jour le 2023-07-01 par Gironde Tourisme