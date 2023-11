Portes ouvertes en Jurançon : Repas accord Vins et Fromages 30 chemin Pierrette Monein, 9 décembre 2023, Monein.

Monein,Pyrénées-Atlantiques

Apéritif de bienvenue – vin « Nébula ».

Petits cannelés salés accompagné du vin « Griffe d’Ucha ».

Boîte chaude au Jurançon et son panier de légumes accompagné du vin « Papilles d’Ucha et Symbiose ».

Dessert gourmand accompagné du vin « Myriades »..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

30 chemin Pierrette Domaine Bayard

Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Welcome aperitif – « Nebula » wine.

Savory cannelés with « Griffe d’Ucha » wine.

Hot box with Jurançon and basket of vegetables accompanied by « Papilles d’Ucha et Symbiose » wine.

Gourmet dessert with « Myriades » wine.

Aperitivo de bienvenida – vino « Nebula ».

Canelones salados con vino « Griffe d’Ucha ».

Caja caliente con Jurançon y cesta de verduras acompañada de vino « Papilles d’Ucha et Symbiose ».

Postre gastronómico acompañado de vino « Myriades ».

Begrüßungsaperitif – Wein « Nebula ».

Kleine gesalzene Cannelés, begleitet vom Wein « Griffe d’Ucha ».

Heiße Box mit Jurançon und Gemüsekorb, begleitet von dem Wein « Papilles d’Ucha et Symbiose ».

Feinschmeckerdessert mit dem Wein « Myriades ».

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Coeur de Béarn