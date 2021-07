Villeneuve-Loubet Villeneuve-Loubet Alpes-Maritimes, Villeneuve-Loubet 30° Championnat du Monde de Châteaux de Galets Villeneuve-Loubet Villeneuve-Loubet Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Villeneuve-Loubet

30° Championnat du Monde de Châteaux de Galets Villeneuve-Loubet, 9 août 2021, Villeneuve-Loubet. 30° Championnat du Monde de Châteaux de Galets 2021-08-09 09:00:00 09:00:00 – 2021-08-09 17:00:00 17:00:00 Plage de la Fighière Accès Bd Eric Tabarly

Villeneuve-Loubet Alpes-Maritimes Villeneuve-Loubet Alpes-Maritimes Avis aux petits et grands bâtisseurs ! Vous avez de l’imagination et envie de passer une journée en tribu, venez participer à un grand concours de constructeurs amateurs ou tout simplement admirer les réalisations des équipes. +33 4 92 02 66 16 dernière mise à jour : 2021-07-27 par Office de Tourisme de Villeneuve-Loubet

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Villeneuve-Loubet Autres Lieu Villeneuve-Loubet Adresse Plage de la Fighière Accès Bd Eric Tabarly Ville Villeneuve-Loubet lieuville 43.63702#7.14