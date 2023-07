SPECTACLE – LE MANTEAU DE JANIS 30 boulevard Foch Thionville, 19 mars 2024, Thionville.

Thionville,Moselle

Suite à un accident récent, Joseph se retrouve en fauteuil roulant. Par une petite annonce, il recrute Mila, une jeune femme singulière et impertinente à qui il confie une mission mystérieuse et délicate. Au fil de la pièce, nous découvrirons les secrets qui relient ce duo improbable, que tout semble en apparence opposer… Huis clos entre intrigue, rire et émotion, jusqu’au dernier moment « Le Manteau de Janis » ne cessera de vous surprendre !. Tout public

Mardi 2024-03-19 20:00:00 fin : 2024-03-19 . EUR.

30 boulevard Foch

Thionville 57100 Moselle Grand Est



Following a recent accident, Joseph finds himself in a wheelchair. Through a classified ad, he recruits Mila, a singular and impertinent young woman to whom he entrusts a mysterious and delicate mission. As the play unfolds, we discover the secrets that bind this unlikely duo, who seem to have nothing in common… Janis?s Coat » will surprise you right up to the very last moment!

Tras un reciente accidente, Joseph se encuentra en una silla de ruedas. A través de un anuncio clasificado, recluta a Mila, una joven singular e impertinente, a la que confía una misión misteriosa y delicada. A medida que se desarrolla la obra, descubrimos los secretos que unen a este dúo improbable, que a primera vista no parece tener nada en común… Le Manteau de Janis » le sorprenderá hasta el último momento

Nach einem kürzlichen Unfall sitzt Joseph im Rollstuhl. Über eine Anzeige wirbt er Mila an, eine eigenwillige und freche junge Frau, der er eine geheimnisvolle und heikle Mission anvertraut. Im Laufe des Stücks entdecken wir die Geheimnisse, die dieses unwahrscheinliche Duo, das scheinbar alles gegeneinander auszuspielen scheint, miteinander verbinden… Ein geschlossener Raum zwischen Intrigen, Lachen und Emotionen, bis zum letzten Moment wird « Le Manteau de Janis » Sie immer wieder überraschen!

Mise à jour le 2023-06-30 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME