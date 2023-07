SPECTACLE – HÂL , LE VOYAGE AMOUREUX 30 boulevard Foch Thionville, 23 février 2024, Thionville.

Thionville,Moselle

Keyvan Chemirani, maître du zarb, cet instrument de percussion originaire d’Iran, vous emmène dans un voyage amoureux autour de la sublime voix de Maryam Chemirani.

En compagnie de Sylvain Barou à la fûte, duduk et cornemuse, Bijan Chemirani au luth saz et aux percussions, tous déploient un écrin soyeux, enjoué et lumineux. Animés du désir d’ouvrir le monde de la modalité orientale en le métissant de diverses influences empruntées au jazz, à la musique improvisée, nos musiciens ont souhaité jouer des percussions plus proches de la batterie, et donner à Maryam Chemirani l’opportunité de chanter non seulement en persan, elle qui connaît intimement le Radif, mais aussi en anglais. En partant de compositions personnelles et d’arrangements de morceaux traditionnels (irlandais, turcs, persans), nos musiciens se rapprochent peu à peu du « hâl », cet état extatique d’éveil et d’oubli de soi des musiques savantes orientales.. Tout public

Vendredi 2024-02-23 20:00:00 fin : 2024-02-23 . 25 EUR.

30 boulevard Foch

Thionville 57100 Moselle Grand Est



Keyvan Chemirani, master of the zarb, a percussion instrument originally from Iran, takes you on a journey of love around the sublime voice of Maryam Chemirani.

Accompanied by Sylvain Barou on flute, duduk and bagpipes, and Bijan Chemirani on saz lute and percussion, they create a silky, playful and luminous setting. Driven by the desire to open up the world of oriental modality by blending it with various influences borrowed from jazz and improvised music, our musicians wanted to play percussion closer to the drums, and give Maryam Chemirani the opportunity to sing not only in Persian, as she knows Radif intimately, but also in English. Starting with personal compositions and arrangements of traditional pieces (Irish, Turkish, Persian), our musicians gradually approach the « hâl », that ecstatic state of awakening and self-forgetfulness of learned Eastern music.

Keyvan Chemirani, maestro del zarb, instrumento de percusión originario de Irán, te lleva en un viaje de amor en torno a la sublime voz de Maryam Chemirani.

Acompañado por Sylvain Barou a la flauta, el duduk y la gaita, y Bijan Chemirani al laúd saz y la percusión, crean un marco sedoso, lúdico y luminoso. Impulsados por el deseo de abrir el mundo de la modalidad oriental mezclándola con diversas influencias tomadas del jazz y de la música improvisada, nuestros músicos han querido tocar la percusión más cerca de la batería, y dar a Maryam Chemirani la oportunidad de cantar no sólo en persa, ya que conoce Radif íntimamente, sino también en inglés. Partiendo de sus propias composiciones y arreglos de piezas tradicionales (irlandesas, turcas, persas), nuestros músicos se acercan poco a poco al « hâl », ese estado extático de despertar y olvido de sí mismo de la música oriental culta.

Keyvan Chemirani, Meister der Zarb, dem aus dem Iran stammenden Perkussionsinstrument, nimmt Sie mit auf eine Liebesreise rund um die erhabene Stimme von Maryam Chemirani.

Zusammen mit Sylvain Barou an der Flöte, dem Duduk und dem Dudelsack sowie Bijan Chemirani an der Laute Saz und den Perkussionsinstrumenten entfalten sie ein seidiges, verspieltes und leuchtendes Klangbild. In dem Wunsch, die Welt der orientalischen Modalität zu öffnen, indem sie sie mit verschiedenen Einflüssen aus dem Jazz und der improvisierten Musik vermischt, wollten unsere Musiker Perkussionsinstrumente spielen, die dem Schlagzeug näher sind, und Maryam Chemirani die Gelegenheit geben, nicht nur auf Persisch zu singen, da sie die Radif-Sprache so gut kennt, sondern auch auf Englisch. Ausgehend von Eigenkompositionen und Arrangements traditioneller Stücke (irisch, türkisch, persisch) nähern sich unsere Musiker nach und nach dem « hâl », dem ekstatischen Zustand des Erwachens und der Selbstvergessenheit der orientalischen gelehrten Musik.

Mise à jour le 2023-06-30 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME