SPECTACLE – BAÙBO 30 Boulevard Foch Thionville, 20 février 2024, Thionville.

Thionville,Moselle

Quand Baùbo, figure méconnue de la mythologie grecque, rencontre Déméter, cette dernière est désespérée par la perte de sa fille Perséphone, enlevée par le dieu des Enfers. Mais Baùbo, en lui montrant son sexe, va déclencher chez Déméter un éclat de rire salvateur, revivifiant… C’est dans ce mythe méconnu que Jeanne Candel et le directeur musical Pierre-Antoine Badaroux ont puisé la sève de cette « anatomie de la passion » sous toutes ses formes, cherchant à explorer ce qu’elle porte en elle de tragique et de joyeux à la fois. Imbriquant chant, musique et jeu, Baùbo nous entraîne dans une suite de tableaux ultragraphiques, fantasques ou carrément burlesques, articulés selon la seule logique du rêve. On rit beaucoup dans Baùbo – de l’art de n’être pas mort, mais on est aussi ému·e, voire bouleversé·e par ces visions d’une liberté époustouflante. Laissez-vous tenter, vous vous en souviendrez longtemps.. Adultes

Mardi 2024-02-20 20:00:00 fin : 2024-02-20 . 15 EUR.

30 Boulevard Foch Théâtre Municipal

Thionville 57100 Moselle Grand Est



When Baùbo, a little-known figure from Greek mythology, meets Demeter, she is in despair over the loss of her daughter Persephone, kidnapped by the god of the Underworld. But Baùbo, by showing her his sex, triggers a burst of salvific, revitalizing laughter in Demeter? It is from this little-known myth that Jeanne Candel and musical director Pierre-Antoine Badaroux have drawn the sap for this « anatomy of passion » in all its forms, seeking to explore what is both tragic and joyous about it. Interweaving singing, music and acting, Baùbo takes us through a series of ultra-graphic, whimsical or downright burlesque tableaux, articulated according to the sole logic of dreams. Baùbo – de l?art de n?être pas mort (Baùbo – the art of not being dead) provides plenty of laughs, but it also moves and even overwhelms us with visions of breathtaking freedom. Let yourself be tempted, you’ll remember it for a long time.

Cuando Baùbo, un personaje poco conocido de la mitología griega, conoce a Deméter, ésta está desesperada por la pérdida de su hija Perséfone, secuestrada por el dios del Inframundo. Pero Baúbo, al mostrarle su sexo, provoca en Deméter una explosión de risa salvadora y revitalizadora… » De este mito poco conocido, Jeanne Candel y el director musical Pierre-Antoine Badaroux han extraído la savia de esta « anatomía de la pasión » en todas sus formas, buscando explorar lo que tiene de trágico y de alegre. Combinando canto, música e interpretación, Baùbo nos lleva de viaje a través de una serie de cuadros muy gráficos, caprichosos o francamente burlescos, estructurados según la pura lógica de los sueños. Baùbo – de l’art de n’être pas mort (Baùbo – el arte de no estar muerto) ofrece muchas risas, pero también se sentirá conmovido, incluso abrumado, por estas visiones de una libertad impresionante. Déjese tentar, lo recordará durante mucho tiempo.

Als Baùbo, eine unbekannte Figur der griechischen Mythologie, auf Demeter trifft, ist diese verzweifelt über den Verlust ihrer Tochter Persephone, die vom Gott der Unterwelt entführt wurde. Doch als Baùbo ihr sein Geschlechtsteil zeigt, löst er bei Demeter ein erlösendes, wiederbelebendes Lachen aus Aus diesem unbekannten Mythos schöpften Jeanne Candel und der musikalische Leiter Pierre-Antoine Badaroux den Saft für diese « Anatomie der Leidenschaft » in all ihren Formen und versuchten, das Tragische und zugleich Fröhliche in ihr zu erforschen. Baùbo vereint Gesang, Musik und Schauspiel und führt uns in eine Reihe ultragraphischer, fantasievoller oder geradezu burlesker Bilder, die allein nach der Logik des Traums gegliedert sind. In Baùbo – von der Kunst, nicht tot zu sein wird viel gelacht, aber man ist auch gerührt und sogar erschüttert von diesen Visionen, die von einer atemberaubenden Freiheit geprägt sind. Lassen Sie sich darauf ein, Sie werden sich noch lange daran erinnern.

