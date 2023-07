SPECTACLE – LE SYMPHONIQUE DE THIONVILLE – MOSELLE « THÉO OULD, SOLISTE » 30 boulevard Foch Thionville, 11 février 2024, Thionville.

Thionville,Moselle

Accompagné par le symphonique de Thionville – Moselle, l’accordéoniste Théo Ould est à 24 ans l’un des représentants les plus prometteurs de la nouvelle génération de cet instrument. Il devient en 2023 le premier accordéoniste nommé aux Victoires de la Musique Classique.

L’accordéon , Théo Ould le découvre à travers la musique de Piazzolla. L’objet le fascine, qu’il voit à mi-chemin entre le clavier d’un ordinateur et un vaisseau spatial : une machine pour jouer dans tous le sens du terme !. Tout public

Dimanche 2024-02-11 15:00:00 fin : 2024-02-11 . EUR.

30 boulevard Foch

Thionville 57100 Moselle Grand Est



Accompanied by the Thionville – Moselle symphony orchestra, 24-year-old accordionist Théo Ould is one of the most promising representatives of the new generation of accordionists. In 2023, he will become the first accordionist to be nominated for a Victoire de la Musique Classique award.

Théo Ould discovered the accordion through the music of Piazzolla. He was fascinated by the object, which he saw as halfway between a computer keyboard and a spaceship: a machine for playing in every sense of the word!

Acompañado por la orquesta sinfónica de Thionville – Moselle, Théo Ould, acordeonista de 24 años, es uno de los representantes más prometedores de la nueva generación de acordeonistas. En 2023, se convertirá en el primer acordeonista nominado al premio Victoires de la Musique Classique.

Théo Ould descubrió el acordeón a través de la música de Piazzolla. Quedó fascinado por este instrumento, que consideraba a medio camino entre un teclado de ordenador y una nave espacial: ¡una máquina de tocar en todos los sentidos!

Begleitet vom Symphonique de Thionville – Moselle ist der Akkordeonist Théo Ould mit seinen 24 Jahren einer der vielversprechendsten Vertreter der neuen Generation dieses Instruments. Er wird 2023 der erste Akkordeonist sein, der für die Victoires de la Musique Classique nominiert wird.

Théo Ould entdeckt das Akkordeon durch die Musik von Piazzolla. Das Objekt fasziniert ihn, er sieht es als eine Mischung aus Computertastatur und Raumschiff: eine Maschine zum Spielen im wahrsten Sinne des Wortes!

Mise à jour le 2023-06-30 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME