SPECTACLE – LA MUSIQUE DES SAPEURS-POMPIERS 30 boulevard Foch Thionville, 28 janvier 2024, Thionville.

Thionville,Moselle

La Musique des Sapeurs-Pompiers de Thionville organise son traditionnel concert au Théâtre de Thionville. Cette année, la deuxième partie sera assurée par l’Orchestre d’harmonie de

Montigny-lès-Metz sous la direction de Madame Nathalie Lallemand.

Programmation à venir.. Tout public

Dimanche 2024-01-28 15:00:00 fin : 2024-01-28 . EUR.

30 boulevard Foch

Thionville 57100 Moselle Grand Est



The Musique des Sapeurs-Pompiers de Thionville is organizing its traditional concert at the Théâtre de Thionville. This year, the second part of the concert will be given by the Orchestre d?harmonie de

Montigny-lès-Metz under the direction of Madame Nathalie Lallemand.

Program to follow.

La Banda del Cuerpo de Bomberos de Thionville organiza su tradicional concierto en el Teatro de Thionville. Este año, la segunda parte del concierto correrá a cargo de la Orchestre d’harmonie de

Montigny-lès-Metz bajo la dirección de Nathalie Lallemand.

Programa a continuación.

Die Feuerwehrmusik von Thionville veranstaltet ihr traditionelles Konzert im Theater von Thionville. In diesem Jahr wird der zweite Teil des Konzerts vom Orchestre d’harmonie de

Montigny-lès-Metz unter der Leitung von Madame Nathalie Lallemand.

Programm folgt in Kürze.

