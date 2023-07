SPECTACLE – LES GÉANTS DE LA MONTAGNE 30 Boulevard Foch Thionville, 25 janvier 2024, Thionville.

Thionville,Moselle

Un « rêve de théâtre » signé Pirandello

Une petite troupe de théâtre ruinée, errante, trouve refuge sur une île occupée par des marginaux cultivant la poésie et l’imagination. Elle pourrait rester là. Mais elle veut à tout prix apporter son art au public, fût-il celui des inquiétants Géants de la montagne… Cette fable d’une grande puissance allégorique, écrite dans une Europe frappée par la montée du fascisme, Luigi Pirandello l’a laissée inachevée à sa mort, en 1936. Lucie Berelowitsch y a vu « une œuvre comme un mythe, qui parle de comment vivre ensemble et se connaître ». Elle a souhaité le monter avec les Dakh Daughters, un collectif de musiciennes et comédiennes ukrainiennes à l’énergie phénoménale, avec lesquelles elle travaille depuis dix ans. Avec ce cabaret fracassant, la metteuse en scène rouvre le débat, éternel et brûlant, du devoir de l’artiste dans un monde en crise. Un grand moment de musique et de théâtre, où le folklore tzigane croise le punk-rock et où les vertigineux jeux de miroirs de la scénographie répondent aux mystères déroutants de Pirandello. A ne pas manquer !. Tout public

Vendredi 2024-01-25 20:00:00 fin : 2024-01-26 21:45:00. 15 EUR.

30 Boulevard Foch Théâtre Municipal

Thionville 57100 Moselle Grand Est



A « theatrical dream » by Pirandello

A small, ruined, wandering theater troupe finds refuge on an island occupied by outcasts who cultivate poetry and imagination. They could stay there. But they are desperate to bring their art to the public, even if it’s that of the disquieting mountain giants… Luigi Pirandello left this allegorically powerful fable, written in a Europe stricken by the rise of Fascism, unfinished when he died in 1936. Lucie Berelowitsch saw it as « a work like a myth, about living together and getting to know one another ». She decided to stage it with the Dakh Daughters, a collective of phenomenally energetic Ukrainian musicians and actors with whom she has worked for ten years. With this explosive cabaret, the director reopens the eternal, burning debate on the artist?s duty in a world in crisis. A great moment of music and theater, where gypsy folklore meets punk-rock, and the dizzying play of mirrors in the set design meets Pirandello?s puzzling mysteries. Not to be missed!

El « sueño del teatro » de Pirandello

Una pequeña compañía de teatro errante y arruinada encuentra refugio en una isla habitada por marginados que cultivan la poesía y la imaginación. Podrían quedarse allí. Pero están desesperados por llevar su arte al público, aunque se trate de los inquietantes gigantes de la montaña… Luigi Pirandello dejó inconclusa esta fábula de gran fuerza alegórica cuando murió en 1936, en una Europa golpeada por el ascenso del fascismo. Lucie Berelowitsch la consideró « una obra como un mito, sobre la convivencia y el conocimiento mutuo ». Decidió ponerla en escena con las Hijas de Dakh, un grupo de músicos y actores ucranianos fenomenalmente enérgicos con los que trabaja desde hace diez años. Con este explosivo cabaret, la directora reabre el eterno y candente debate sobre el deber del artista en un mundo en crisis. Es un gran momento de música y teatro, donde el folclore gitano se encuentra con el punk-rock y el vertiginoso juego de espejos de la escenografía con los desconcertantes misterios de Pirandello. No se lo pierda

Ein « Traum vom Theater » von Pirandello

Eine kleine, ruinierte, umherirrende Theatergruppe findet Zuflucht auf einer Insel, die von Außenseitern besetzt ist, die Poesie und Fantasie pflegen. Sie könnte dort bleiben. Aber sie will um jeden Preis ihre Kunst dem Publikum bringen, und sei es das der unheimlichen Bergriesen… Luigi Pirandello schrieb diese allegorische Fabel in einem Europa, das vom Aufstieg des Faschismus betroffen war, und ließ sie bei seinem Tod 1936 unvollendet. Lucie Berelowitsch sah darin « ein Werk wie einen Mythos, das davon handelt, wie man zusammenleben und sich kennenlernen kann ». Sie wollte das Stück mit den Dakh Daughters aufführen, einem Kollektiv von ukrainischen Musikerinnen und Schauspielerinnen mit phänomenaler Energie, mit denen sie seit zehn Jahren zusammenarbeitet. Mit diesem krachenden Kabarett eröffnet die Regisseurin die ewige und brennende Debatte über die Pflicht des Künstlers in einer krisengeschüttelten Welt neu. Ein großer Moment der Musik und des Theaters, in dem Zigeunerfolklore auf Punk-Rock trifft und die schwindelerregenden Spiegelspiele des Bühnenbildes auf die verwirrenden Geheimnisse Pirandellos antworten. Nicht verpassen!

