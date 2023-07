ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE THIONVILLE : CONCERT DU NOUVEL AN 30 boulevard Foch Thionville, 14 janvier 2024, Thionville.

Thionville,Moselle

Ouvertures, valses, marches, polkas … toutes seront bien évidemment au rendez-vous de ce concert très attendu et qui fait chaque année la joie du public. Toujours très « viennois », pour respecter la tradition et l’âme du concert lancé à Vienne pour la première fois en 1939, le chef du Philhar’, Sébastien BECK a néanmoins choisi pour cette année d’être un peu plus « parisien », et il ne serait pas étonnant que quelques opérettes s’invitent cette fois à la fête, sans parler du fameux « french cancan ».. Tout public

Dimanche 2024-01-14 15:00:00 fin : 2024-01-14 . 15 EUR.

30 boulevard Foch

Thionville 57100 Moselle Grand Est



Overtures, waltzes, marches, polkas? they’re all part of this eagerly-awaited concert, which delights audiences every year. Always very « Viennese », in keeping with the tradition and soul of the concert launched in Vienna for the first time in 1939, Philhar? conductor Sébastien BECK has nonetheless chosen to be a little more « Parisian » this year, and it would not be surprising if a few operettas were to join the party this time, not to mention the famous « French cancan ».

Oberturas, valses, marchas, polcas… todos ellos formarán parte de este esperado concierto, que cada año hace las delicias del público. Siempre muy « vienés », en consonancia con la tradición y el alma del concierto inaugurado en Viena por primera vez en 1939, el director de Philhar? Sébastien BECK ha optado sin embargo este año por ser un poco más « parisino », y no sería de extrañar que esta vez se invitara a la fiesta a algunas operetas, sin olvidar el famoso « cancán francés ».

Ouvertüren, Walzer, Märsche, Polkas… alle werden natürlich bei diesem mit Spannung erwarteten Konzert zu hören sein, das jedes Jahr das Publikum begeistert. Der Dirigent der Philhar?, Sébastien BECK, ist immer noch sehr « wienerisch », um die Tradition und die Seele des Konzerts zu respektieren, das 1939 zum ersten Mal in Wien stattfand, aber dieses Jahr hat er sich entschieden, etwas « pariserischer » zu sein.

