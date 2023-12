CHRISTMAS LIVE 30 boulevard Foch Thionville, 22 décembre 2023 07:00, Thionville.

Thionville,Moselle

Venez fêter Noël avec Lor’FM et de nombreux artistes !

Un grand concert et plein de cadeaux vous attendent pour une magnifique soirée.. Tout public

Vendredi 2023-12-22 fin : 2023-12-22 . 0 EUR.

30 boulevard Foch

Thionville 57100 Moselle Grand Est



Come celebrate Christmas with Lor’FM and a host of artists!

A great concert and lots of presents await you for a wonderful evening.

¡Ven a celebrar la Navidad con Lor’FM y un montón de artistas!

Un gran concierto y muchos regalos te esperan para una velada maravillosa.

Feiern Sie Weihnachten mit Lor’FM und vielen Künstlern!

Ein großes Konzert und viele Geschenke erwarten Sie zu einem wunderbaren Abend.

Mise à jour le 2023-12-04 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME