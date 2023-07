SPECTACLE – SLAVA’S SNOWSHOW 30 boulevard Foch Thionville, 13 décembre 2023, Thionville.

En 30 ans, Le Slava’s Snowshow est devenue LA référence du spectacle de clown dans le monde. De Hong-Kong à Sydney, de New York à Paris, ce spectacle propose un voyage merveilleux dans l’univers enneigé de Slava.

Sur scène, Assisyai, clown mélancolique et hirsute en barboteuse jaune et pantoufles rouges invite les spectateurs dans d’improbables aventures où se mêlent magie et poésie.

Une expérience visuelle pleine de surprises, où bulles de savon, gigantesque toile d’araignée, tempête de neige et créatures vertes fantasmagoriques attendent petits et grands.

Sans dire un mot, la troupe de clowns malicieux et un peu fêlés font de l’art du mime et du clown un objet de théâtre où se jouent nos drames d’adultes comme nos rêves d’éternels enfants. Invitant ainsi les spectateurs à se laisser porter et laisser l’émotion surgir, grandir et se déchaîner comme une tempête!

Une véritable épopée remplie de poésie et de grâce, de farces et de pitreries à découvrir d’urgence !. Tout public

Vendredi 2023-12-13 20:00:00 fin : 2023-12-15 . 40 EUR.

Thionville 57100 Moselle Grand Est



In 30 years, Slava?s Snowshow has become THE reference for clown shows worldwide. From Hong Kong to Sydney, from New York to Paris, this show offers a marvellous journey into Slava’s snowy universe.

On stage, Assisyai, a shaggy, melancholy clown in a yellow romper and red slippers, invites the audience into improbable adventures that blend magic and poetry.

A visual experience full of surprises, where soap bubbles, gigantic spider webs, snowstorms and phantasmagorical green creatures await young and old alike.

Without saying a word, the troupe of mischievous, slightly cracked clowns turn the art of mime and clowning into a theatrical object where our adult dramas and eternal childhood dreams are played out. Inviting spectators to let themselves be carried away, to let emotion arise, grow and rage like a storm!

A true epic filled with poetry and grace, jokes and antics, to be discovered as a matter of urgency!

En 30 años, Slava’s Snowshow se ha convertido en LA referencia de los espectáculos de payasos en todo el mundo. De Hong Kong a Sydney, de Nueva York a París, este espectáculo le lleva en un maravilloso viaje a través del universo nevado de Slava.

En el escenario, Assisyai, un payaso melenudo y melancólico vestido con un pelele amarillo y zapatillas rojas, invita al público a vivir aventuras inverosímiles que mezclan magia y poesía.

Una experiencia visual llena de sorpresas, donde pompas de jabón, gigantescas telas de araña, tormentas de nieve y fantasmagóricas criaturas verdes esperan a grandes y pequeños.

Sin decir una palabra, la troupe de payasos traviesos y un poco chiflados convierte el arte del mimo y el clown en un objeto teatral que representa nuestros dramas de adultos, así como nuestros eternos sueños de infancia. Invitan al público a dejarse llevar y a dejar que las emociones surjan, crezcan y se desaten como una tormenta

Una verdadera epopeya, llena de poesía y gracia, de bromas y payasadas, que no hay que perderse

In 30 Jahren ist Slava?s Snowshow zu DER Referenz für Clownshows in der ganzen Welt geworden. Von Hongkong bis Sydney, von New York bis Paris bietet diese Show eine wunderbare Reise in Slavas verschneites Universum.

Auf der Bühne lädt Assisyai, ein melancholischer und zotteliger Clown in gelbem Strampelanzug und roten Pantoffeln, die Zuschauer zu unwahrscheinlichen Abenteuern ein, in denen sich Magie und Poesie vermischen.

Ein visuelles Erlebnis voller Überraschungen, bei dem Seifenblasen, ein riesiges Spinnennetz, ein Schneesturm und fantastische grüne Kreaturen auf Groß und Klein warten.

Ohne ein Wort zu sagen, machen die schelmischen und etwas verrückten Clowns aus der Kunst der Pantomime und des Clowns ein Theaterstück, in dem sich die Dramen der Erwachsenen und die Träume der ewigen Kinder abspielen. Die Zuschauer werden eingeladen, sich treiben zu lassen und die Emotionen aufkommen, wachsen und sich wie ein Sturm entladen zu lassen

Ein wahres Epos voller Poesie und Anmut, voller Possen und Späße, das Sie unbedingt entdecken sollten!

