SLAVA’S SNOWSHOW 30 boulevard Foch Thionville, 4 décembre 2023, Thionville.

Thionville,Moselle

Laissons-nous attendrir par Assissaï, clown de théâtre mélancolique et hirsute, et par ses étranges compagnons, créatures humbles et irrévérencieuses, toujours loufoques.

Suivons-les dans leurs aventures poétiques qui transforment la scène et la salle en vaste terrain de jeu.

Que l’émotion pure surgisse, grandisse et se déchaîne comme une tempête de neige.

Oscillons sans retenue entre rire et larme, en écoutant les palpitations d’un coeur en hiver.

Retrouvons l’innocence de notre âme d’enfant, au contact de cette troupe de tendres fêlés, distillant ses bulles de malice.

Et que l’art de Slava se mêle à nos vies, que la magie du clown opère, afin que nous puissions apprécier totalement ce merveilleux cadeau qu’est le Slava’s Snowshow !. Tout public

Dimanche 2023-12-13 15:00:00 fin : 2023-12-13 . 27 EUR.

30 boulevard Foch

Thionville 57100 Moselle Grand Est



Let’s fall in love with Assissaï, a shaggy, melancholy theatrical clown, and his strange companions, humble, irreverent and always zany creatures.

Let’s follow them in their poetic adventures, which transform stage and auditorium into a vast playground.

Let pure emotion surge, grow and rage like a snowstorm.

Let’s sway between laughter and tears, listening to the palpitations of a heart in winter.

Let’s rediscover the innocence of our childlike soul, in contact with this troupe of cracked tenders, distilling its bubbles of mischief.

And may Slava’s art mingle with our lives, may the magic of the clown work, so that we can fully appreciate this wonderful gift that is Slava’s Snowshow!

Dejemos que Assissaï, payaso teatral melenudo y melancólico, y sus extraños compañeros, criaturas humildes, irreverentes y siempre alocadas, nos conmuevan.

Sigámosles en sus poéticas aventuras, transformando el escenario y el auditorio en un inmenso patio de recreo.

Dejemos que la emoción pura surja, crezca y arda como una tormenta de nieve.

Oscilemos entre la risa y el llanto, escuchando las palpitaciones de un corazón en invierno.

Redescubramos la inocencia de nuestras almas infantiles, en contacto con esta troupe de tiernos agrietados, destilando sus burbujas de travesura.

Dejemos que el arte de Slava se mezcle con nuestras vidas, dejemos que actúe la magia del payaso, ¡para que podamos apreciar plenamente este maravilloso regalo que es el Snowshow de Slava!

Lassen wir uns von Assissaï, einem melancholischen und zotteligen Theaterclown, und seinen seltsamen Gefährten, bescheidenen und respektlosen, immer verrückten Kreaturen, erweichen.

Folgen wir ihnen auf ihren poetischen Abenteuern, die die Bühne und den Zuschauerraum in ein riesiges Spielfeld verwandeln.

Mögen pure Emotionen aufkommen, wachsen und sich wie ein Schneesturm entladen.

Schwingen wir hemmungslos zwischen Lachen und Weinen hin und her und lauschen wir dem Herzklopfen eines Herzens im Winter.

Lassen Sie uns die Unschuld unserer Kinderseele wiederfinden, wenn wir mit dieser Truppe von zärtlichen, gebrochenen Menschen in Kontakt kommen, die ihre Blasen der Bosheit destillieren.

Lassen Sie Slavas Kunst in unser Leben einfließen, lassen Sie die Magie des Clowns wirken, damit wir dieses wunderbare Geschenk, die Slava’s Snowshow, in vollen Zügen genießen können!

Mise à jour le 2023-11-29 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME