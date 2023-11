CONCERT DE GARNISON DU 40E RT 30 boulevard Foch Thionville, 21 novembre 2023, Thionville.

Thionville,Moselle

Venez assister, pour la deuxième édition, au concert de garnison du 40ème Régiment de Transmission de Thionville.

Entrée libre et participation au chapeau pour soutenir les blessés de l’Armée de Terre et leurs familles.

Billets d’entrée à retirer auprès du Théâtre Municipal.. Tout public

Mardi 2023-11-21 19:00:00 fin : 2023-11-21 . 0 EUR.

30 boulevard Foch

Thionville 57100 Moselle Grand Est



Join us for the second edition of the garrison concert by the 40th Transmission Regiment of Thionville.

Admission free, with a hat-trick to support wounded soldiers and their families.

Tickets available from Théâtre Municipal.

Venga a disfrutar del segundo concierto de guarnición del 40º Regimiento de Transmisiones de Thionville.

La entrada es gratuita, con un donativo para apoyar a los soldados heridos y sus familias.

Entradas disponibles en el Théâtre Municipal.

Kommen Sie zum zweiten Mal zum Garnisonskonzert des 40ème Régiment de Transmission de Thionville.

Der Eintritt ist frei und es wird ein Hutgeld erhoben, um die Verwundeten des Heeres und ihre Familien zu unterstützen.

Eintrittskarten sind beim Stadttheater erhältlich.

Mise à jour le 2023-11-09 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME