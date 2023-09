SHOW COIFFURE ÎCONE 30 boulevard Foch Thionville, 8 octobre 2023, Thionville.

Thionville,Moselle

Au profit de Stand Speak Rise Up! pour mettre fin aux violences sexuelles dans les zones sensibles, une initiative de Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, Chékéba Hachemi et Stéphane Bern.

Les fonds récoltés permettront à l’association de continuer son combat en faveur de la reconnaissance des enfants nés du viol, et de leur donner les clefs pour un meilleur avenir.

Avec la participation de la Ville de Thionville, de la boutique Com. Personne et du Centre Commercial E.Leclerc.

Tickets en vente dans les salons de coiffure Eric & Laurent. Tout public

Dimanche 2023-10-08 15:00:00 fin : 2023-10-08 17:00:00. 25 EUR.

30 boulevard Foch

Thionville 57100 Moselle Grand Est



In aid of Stand Speak Rise Up!, an initiative of Her Royal Highness the Grand Duchess of Luxembourg, Chékéba Hachemi and Stéphane Bern, to put an end to sexual violence in sensitive areas.

The funds raised will enable the association to continue its fight for the recognition of children born of rape, and to give them the keys to a better future.

With the participation of the City of Thionville, the Com. Personne boutique and the E.Leclerc shopping center.

Tickets on sale at Eric & Laurent hair salons

A beneficio de Stand Speak Rise Up!, una iniciativa de Su Alteza Real la Gran Duquesa de Luxemburgo, Chékéba Hachemi y Stéphane Bern para poner fin a la violencia sexual en zonas sensibles.

Los fondos recaudados permitirán a la asociación proseguir su lucha por el reconocimiento de los niños nacidos de violaciones y darles las claves de un futuro mejor.

Con la participación de la ciudad de Thionville, la tienda Com. Personne y el centro comercial E.Leclerc.

Venta de entradas en los salones de peluquería Eric & Laurent

Zugunsten von Stand Speak Rise Up! zur Beendigung sexueller Gewalt in sozialen Brennpunkten, einer Initiative Ihrer Königlichen Hoheit der Großherzogin von Luxemburg, Chékéba Hachemi und Stéphane Bern.

Die gesammelten Gelder werden es der Organisation ermöglichen, ihren Kampf für die Anerkennung von Kindern, die durch Vergewaltigung geboren wurden, fortzusetzen und ihnen den Schlüssel für eine bessere Zukunft in die Hand zu geben.

Mit der Unterstützung der Stadt Thionville, der Boutique Com. Personne und des Einkaufszentrums E.Leclerc.

Tickets sind in den Friseursalons Eric & Laurent erhältlich

Mise à jour le 2023-09-27 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME