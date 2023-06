OLIVIER DE BENOIST – LE PETIT DERNIER 30 boulevard Foch Thionville, 29 septembre 2023, Thionville.

Thionville,Moselle

À chaque fois qu’Olivier de Benoist a un enfant, il fait un one-man-show. Comme il en a eu un quatrième, il revient avec un nouveau spectacle. Après avoir beaucoup parlé de sa belle-mère et de sa femme dans ses premiers spectacles, Olivier de Benoist a décidé de se fâcher avec les seuls membres de sa famille qui le supportaient encore : ses enfants. Dans cette véritable ode à la contraception qu’est « Le Petit Dernier », ODB vous prodiguera moult conseils puisés dans son expérience de père de quatre charmants bambins. Car si avoir un enfant a de bons côtés – tout le monde se rappelle de la joie intense ressentie lorsque votre enfant dit pour la première fois « Papa », « Maman » ou « Je m’en vais, j’ai pris un appart » -, il n’en reste pas moins que le supporter pendant plus de 18 ans n’est pas une sinécure. Pendant la majeure partie de l’histoire de l’humanité, élever les enfants était une tâche exclusivement féminine. Aujourd’hui, les choses ont enfin changé.

Et Olivier de Benoist en est très content. Car les hommes sont bien meilleurs que les femmes quand il s’agit de s’occuper de leur progéniture. Fort de l’expérience acquise avec ses quatre enfants, Olivier de Benoist entend enfin révéler aux femmes les secrets d’une éducation réussie.. Tout public

Vendredi 2023-09-29 à 20:00:00 ; fin : 2023-09-29 . 43 EUR.

30 boulevard Foch

Thionville 57100 Moselle Grand Est



Every time Olivier de Benoist has a child, he does a one-man show. Now that he has had a fourth child, he is back with a new show. After talking a lot about his mother-in-law and his wife in his first shows, Olivier de Benoist decided to get angry with the only members of his family who could still stand him: his children. In « Le Petit Dernier », a veritable ode to contraception, ODB offers a wealth of advice drawn from his experience as the father of four charming toddlers. Because while having a child has its upside – everyone remembers the intense joy felt when your child says « Daddy », « Mummy » or « I’m off, I’ve got my own flat » for the first time – the fact remains that putting up with it for over 18 years is no picnic. For most of human history, raising children was an exclusively female task. Today, things have finally changed.

And Olivier de Benoist is delighted. Because men are far better than women when it comes to looking after their offspring. Drawing on the experience he has acquired with his four children, Olivier de Benoist aims to reveal to women the secrets of successful parenting.

Cada vez que Olivier de Benoist tiene un hijo, hace un espectáculo unipersonal. Ahora que ha tenido un cuarto hijo, vuelve con un nuevo espectáculo. Después de hablar mucho de su suegra y su mujer en sus primeros espectáculos, Olivier de Benoist decidió enfadarse con los únicos miembros de su familia que aún le apoyaban: sus hijos. En « Le Petit Dernier », una auténtica oda a la anticoncepción, ODB ofrece un sinfín de consejos extraídos de su experiencia como padre de cuatro pequeños encantadores. Porque aunque tener un hijo tiene sus cosas buenas -todo el mundo recuerda la intensa alegría que se siente cuando el niño dice por primera vez « papá », « mamá » o « me voy, he cogido un piso »-, lo cierto es que aguantarlos durante más de 18 años no es moco de pavo. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, criar hijos era una tarea exclusivamente femenina. Hoy, por fin, las cosas han cambiado.

Y Olivier de Benoist está encantado. Porque los hombres son mucho mejores que las mujeres cuando se trata de cuidar de su prole. A partir de la experiencia adquirida con sus cuatro hijos, Olivier de Benoist se propone desvelar por fin a las mujeres los secretos de una crianza exitosa.

Jedes Mal, wenn Olivier de Benoist ein Kind bekommt, macht er eine Ein-Mann-Show. Da er nun ein viertes Kind bekommen hat, kommt er mit einer neuen Show zurück. Nachdem er in seinen ersten Shows viel über seine Schwiegermutter und seine Frau gesprochen hatte, beschloss Olivier de Benoist, sich mit den einzigen Familienmitgliedern anzulegen, die ihn noch unterstützten: seinen Kindern. In seiner Ode an die Empfängnisverhütung, « Le Petit Dernier », gibt ODB Ihnen zahlreiche Ratschläge, die er aus seiner Erfahrung als Vater von vier reizenden Kleinkindern schöpft. Denn ein Kind zu haben hat zwar seine guten Seiten – jeder erinnert sich an die große Freude, die man empfindet, wenn das Kind zum ersten Mal « Papa », « Mama » oder « Ich gehe jetzt, ich habe mir eine Wohnung genommen » sagt -, aber es ist auch nicht einfach, ein Kind über 18 Jahre lang zu ertragen. Die meiste Zeit in der Geschichte der Menschheit war die Kindererziehung eine reine Frauenaufgabe. Heute hat sich das geändert.

Und Olivier de Benoist ist sehr zufrieden damit. Denn Männer sind viel besser als Frauen, wenn es darum geht, sich um ihren Nachwuchs zu kümmern. Mit der Erfahrung, die er mit seinen vier Kindern gesammelt hat, will Olivier de Benoist den Frauen endlich die Geheimnisse einer erfolgreichen Erziehung verraten.

Mise à jour le 2023-06-27 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME