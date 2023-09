Transition écologique dans les espaces privés 30 boulevard du général leclerc 59100 Roubaix Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Transition écologique dans les espaces privés 30 boulevard du général leclerc 59100 Roubaix Roubaix, 13 octobre 2023, Roubaix. Transition écologique dans les espaces privés 13 – 15 octobre 30 boulevard du général leclerc 59100 Roubaix Visite de l’agence BKarchitectes en présence de Isabelle KNOCKAERT et Anne-Sophie BRASME. Présentation de différents projets réalisés par nos soins sur différents supports. Nous intervenons sur les secteurs publics et privés, restaurants, centres de remise en forme, bureaux, commerces, logements collectifs, lotissements et maisons particulières. Nos références portent autant sur le neuf que sur la réhabilitation.

Nous intervenons majoritairement sur la Métropole Lilloise et sur l’ensemble du territoire français. Nos projets sont traités dans le respect des délais et des prix, nous étudions les impératifs de fonctionnalité, qualité architecturale, contraintes réglementaires et insertion dans le site. Nous vous assistons dans l’affinement de votre programme et vous proposons des solutions pragmatiques en fonction du site et des types d’activités envisagées. 30 boulevard du général leclerc 59100 Roubaix 30 boulevard du général leclerc 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France 0662365803 https://www.facebook.com/BK-architectes-147166325997860/?ref=page_internal Créé en 2015, nous sommes une association d’Architectes DPLG et Intérieur afin de répondre le plus précisément sur les projets proposés.

Nous sommes spécialisés dans les permis de construire, réhabilitation, extension, surélévations, … sonnette 25, 4ème étage Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T09:00:00+02:00 – 2023-10-13T12:00:00+02:00

