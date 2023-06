Visite de la ganterie Agnelle 30 Boulevard de la République Saint-Junien, 25 avril 2023, Saint-Junien.

Saint-Junien,Haute-Vienne

Savoir-faire séculaire, la Ganterie à Saint-Junien, c’est plus qu’une activité, c’est un emblème. La ganterie présente depuis le XIe siècle dans la ville ne cesse de se réinventer pour se mettre au goût du jour et satisfaire les créateurs de haute couture. Venez assister à la fabrication d’un gant Dior, Chanel, Balenciaga ou encore Vuitton… Réservation obligatoire sur notre site internet www.poltourisme.fr.

2023-04-25 à ; fin : 2023-04-25 11:00:00. EUR.

30 Boulevard de la République Ganterie Agnelle

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Saint-Junien?s age-old glove-making know-how is more than just a business, it?s an emblem. The glove-making industry, which has been present in the town since the 11th century, is constantly reinventing itself to keep up with the times and satisfy the needs of haute couture designers. Come and see how a Dior, Chanel, Balenciaga or Vuitton glove is made? Reservations required on our website www.poltourisme.fr

La industria guantera de Saint-Junien es más que un negocio, es un emblema. La industria guantera, presente en la ciudad desde el siglo XI, se reinventa constantemente para estar a la altura de los tiempos y satisfacer las necesidades de los diseñadores de alta costura. Venga a ver cómo se fabrica un guante de Dior, Chanel, Balenciaga o Vuitton.. Es imprescindible reservar en nuestro sitio web www.poltourisme.fr

Die Handschuhfabrik in Saint-Junien ist ein jahrhundertealtes Know-how und mehr als nur eine Tätigkeit, sie ist ein Wahrzeichen. Die seit dem 11. Jahrhundert in der Stadt ansässige Handschuhindustrie erfindet sich immer wieder neu, um sich dem Geschmack der Zeit anzupassen und die Designer der Haute Couture zufrieden zu stellen. Sehen Sie zu, wie ein Handschuh von Dior, Chanel, Balenciaga oder Vuitton hergestellt wird Reservierungen sind auf unserer Website www.poltourisme.fr erforderlich

Mise à jour le 2023-06-22 par OT Porte Océane du Limousin