Exposition du cacao au chocolat 30 Avenue Georges Le Bail Plozévet, samedi 13 janvier 2024.

Plozévet Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13

fin : 2024-01-27

Exposition trilingue (français, espagnol, breton) proposée par la Compagnie La Obra de Pont-Croix.

Voici l’occasion de découvrir l’histoire de la fève du cacao, depuis son utilisation rituelle par le peuple Maya, jusqu’à son exploitation et industrialisation actuelle.

Avant d’être une gourmandise, le Cacao était une monnaie, un médicament, un fruit, un rituel et est inscrit dans les glyphes préhispaniques millénaires !

Malheureusement, l’explosion du commerce du Cacao a eu des conséquences immenses sur l’environnement, mais aussi sur les producteurs et leurs familles. Cependant, des alternatives existent et se font connaître grâce à l’émergence d’un commerce plus juste et équitable.

Visite guidée de l’exposition par la comédienne Martina Diaz-Perez le samedi 13 janvier à 14h30.

Une sélection d’ouvrages chocolatés sera au prêt à l’entrée de la Médiathèque.

Cette exposition accompagne le spectacle « Kakaw » proposé par Dihun le 19 janvier à la salle Avel Dro.

A découvrir aux heures d’ouverture de la médiathèque.

30 Avenue Georges Le Bail Médiathèque

Plozévet 29710 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2024-01-09 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN