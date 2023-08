Journées du patrimoine : Atelier création calligraphie pour les 6-14 ans 30 avenue Franklin Roosevelt Guéret Catégories d’Évènement: Creuse

Guéret Journées du patrimoine : Atelier création calligraphie pour les 6-14 ans 30 avenue Franklin Roosevelt Guéret, 17 septembre 2023, Guéret. Guéret,Creuse Atelier calligraphie pour les 6-14 ans. Places limitées.

Sur inscription..

30 avenue Franklin Roosevelt

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Calligraphy workshop for 6-14 year-olds. Places limited.

Registration required. Taller de caligrafía para niños de 6 a 14 años. Plazas limitadas.

Inscripción obligatoria. Kalligraphie-Workshop für 6- bis 14-Jährige. Begrenzte Anzahl an Plätzen.

